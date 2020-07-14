РИАМО - 14 июл. В настоящий момент клиентские офисы «МосОблЕИРЦ» работают с соблюдением требований Роспотребнадзора по предупреждению распространения Covid-19, введен масочно-перчаточный режим, проводится регулярная дезинфекция и каждые 2 часа – санитарная обработка и проветривание, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Кроме того, увеличен дневной перерыв, введены 15-минутные технологические перерывы. Допускается ограниченное количество посетителей, нанесена разметка, позволяющая соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Ведется мониторинг состояния здоровья сотрудников.

«Управляющие и ресурсоснабжающие организации заключают с «МосОблЕИРЦ» договоры на организацию расчетов. Таким образом расчетный центр становится их платежным агентом и берет на себя всю работу по расчетам, по формированию и выпуску квитанций, а УК и РСО получают возможность сосредоточиться на своей основной деятельности - обслуживании и текущем ремонте жилья, поставке ресурсов - воды, газа, тепла и электроэнергии - в жилые дома», - объяснил заместитель генерального директора «МосОблЕИРЦ» Глеб Латыпов.

Вместо множества квитанций жителям доставляется единый платежный документ – ЕПД. Его формат утвержден правительством Московской области. В документе воедино собраны услуги разных поставщиков – УК, водоканалов, теплосетей и так далее. По каждой услуге представлены подробные данные: объем, тариф, текущие начисления, задолженности или переплаты, произведенные оплаты.

Платежи жителей за ЖКУ, поступившие в «МосОблЕИРЦ», напрямую распределяются поставщикам ресурсов и услуг, в соответствии с законодательством.

«МосОблЕИРЦ» – это платежный агент, калькулятор расчетов, который по поручению управляющих компаний или РСО начисляет плату за потребленный ресурс. При расчете учитываются тарифы, нормативы, показания счетчиков, задолженности или переплаты. В том случае, если у жителя возникают вопросы, он имеет законное право удостовериться в точности расчетов при помощи специалистов УК, РСО и «МосОблЕИРЦ», — уточнил Глеб Латыпов.

Обоснованные требования по качеству услуги оформляются актом, после этого происходит перерасчет. Если вопрос касается учета оплат, то производится сверка реестров платежей. Если речь идет о показаниях счетчиков, то на основании объемов потребления, данных индивидуальных и коллективных приборов учета, нормативов и тарифов при необходимости производится перерасчет.

«МосОблЕИРЦ» рекомендует, по возможности, отдавать предпочтение дистанционным сервисам, где можно передать показания приборов учета и без комиссии оплатить ЖКУ. Жители могут воспользоваться привычным личным кабинетом, а также, в ближайшее время - новым личным кабинетом «МосОблЕИРЦ Онлайн» на сайте расчетного центра.

Получить справочную информацию и передать показания приборов учета можно по телефону контактного центра 8 496 245-15-99 ежедневно с 8.00 до 22.00.

Постановлением губернатора Московской области до 26 июля продлен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и для граждан, имеющих определенные заболевания. До 31 июля к ним не применяются меры ответственности за несвоевременную оплату ЖКУ, им обеспечено предоставление коммунальных услуг и в их отношении не осуществляется принудительное взыскание задолженности.