РИАМО - 14 июл. В городском округе Долгопрудный планируют построить новый завод по производству молочной продукции, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхозпрода Московской области.

«Завод по производству молочной продукции планирует строить лидер рынка по объему продаж в Московской области компания «Чистая линия». Проект имеет особую значимость для региона и позволит увеличить мощность производства молочной продукции предприятия на 500 тонн в сутки. А также создать до 3 тысяч новых рабочих мест», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Он посетит Долгопрудный с рабочим визитом 15 июля. В ходе визита пройдет встреча министра с руководителями компании, во время которой для Разина проведут экскурсию по работающему сейчас заводу, а также будет проведено обсуждение планов по строительству нового завода и логистического центра на территории городского округа.

«Решение о строительстве нового объекта и логистического центра на одной территории было принято в связи с возросшим спросом на цельномолочную продукцию компании, а также востребованностью такого канала сбыта продукции, как курьерская доставка», – подчеркнул Разин.

На реализацию проекта будет потрачено свыше 3 миллиардов рублей. Строительство сооружений хотят начать уже осенью текущего года, а закончить работы по возведению завода и логистического центра планируется за 4 года.

Компанию «Чистая линия» основали в 2001 году. В 2007 году она стала заниматься производством мороженого, на сегодняшний день предприятие относится к числу самых успешных производителей мороженого в России. Компания предлагает покупателям свыше 100 видов мороженого и различную молочную продукцию.