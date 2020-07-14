РИАМО - 14 июл. Пожар произошел в строении в Одинцовском округе, возгорание тушили девять спасателей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 15:33 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, Одинцовский округ, город Одинцово, улица Садовая, дом 20», – говорится в сообщении.

В 16:20 сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в строении. В результате происшествия никто не пострадал. К тушению пожара было привлечено девять человек, которые использовали в работе три единицы техники.

МЧС призывает жителей сохранять спокойствие и не паниковать. Людям советуют соблюдать правила пожарной безопасности. Если возникает необходимость, нужно обратиться в ГУ МЧС России по Московской области, воспользовавшись телефоном доверия 8-(498)-505-41-70, а также телефоном спасения - «01», с мобильного «101».