РИАМО - 14 июл. В этом году административные комиссии вынесли почти 4 тысячи постановлений на устранение нарушений чистоты, порядка и благоустройства, все они ликвидированы, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

В муниципалитетах с населением более 200 тысяч за текущий год лучше всего поработали административные комиссии в Красногорске (устранено 364 нарушения), Орехово-Зуеве (устранено 271 нарушение), Химках (устранено 187 нарушений). В Солнечногорске устранено 214 нарушений, в Электростали (108 нарушений), Серпухове (97 нарушений), Дмитрове (92 нарушения), Ступине (87 нарушений)», - говорится в сообщении.

«Среди небольших муниципалитетов эффективнее всего с начала года работа проводилась в Павловском Посаде (108 нарушений), Дубне (80 нарушений), Протвине (78 нарушений), Шатуре (68 нарушений)», - рассказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Административные комиссии созданы в муниципальных образованиях Подмосковья в 2018 году для выявления и пресечения нарушений чистоты, порядка и благоустройства, совершаемых физическими лицами, а также гаражно-строительными кооперативами и садоводческими товариществами.