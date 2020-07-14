РИАМО - 14 июл. Для удобства жителей Подмосковья создан личный кабинет на сайте регионального Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, где каждый житель может проконтролировать оплаты, совершенные напрямую или через платежного агента, а также увидеть результаты перерасчета, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Данный функционал доступен только для тех собственников, чьи многоквартирные дома выбрали способ накопления «общий котел».

«Взносы на капитальный ремонт являются обязательными для всех собственников помещений, чьи многоквартирные дома включены в программу капитального ремонта», - уточнил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Вход в личный кабинет расположен на официальном сайте Фонда (www.fkr-mosreg.ru). При нажатии кнопки «Войти» на главной странице сайта произойдет переадресация на страницу личного кабинета Фонда и ЕИАС ЖКХ.

При регистрации в личном кабинете необходимо заполнить простую форму, указав фамилию и имя, электронную почту и логин, а также пароль. Кроме того, в личный кабинет можно зайти, привязав свой аккаунт посредством Госуслуг. После регистрации, в разделе «Добавить лицевой счет» необходимо прописать номер своего лицевого счета цифровым значением без пробелов и дефисов – остальная информация по помещению будет заполнена автоматически. После сохранения лицевого счета откроется вся информация о начисленных и оплаченных взносах по помещению.

В разделе «Расчеты» представлена общая информация о начислениях, оплатах и сумме задолженности (а также о перерасчете, в случае его проведения), в разделе «Детализация» – информация о поступлении денежных средств через конкретных расчетных агентов или прямым платежом.

Взносы на капитальный ремонт, оплаченные через единого расчетного агента ООО «МосОблЕИРЦ» или прямым платежом на расчетный счет Фонда, отражаются в личном кабинете в срок до 3 рабочих дней.

Личный кабинет доступен для любого собственника круглосуточно. Жители региона могут проверить оплату, задолженность и перерасчет в любое удобное для них время.