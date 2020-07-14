РИАМО - 14 июл. В Московской области за неделю в эксплуатацию ввели шесть жилых домов на 1567 квартир, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

За минувшие 7 дней ввели в эксплуатацию 23 объекта и выдали 24 разрешения на строительство. Разрешение на строительство было дано пяти жилым домам на 3415 квартир. В это число вошли два дома на 1344 квартиры на Новомытищинском проспекте в Мытищах и на 181 квартиру в поселке Вешки, в Ленинском городском округе — на 1474 квартиры в поселке Битца, в Королеве — на 416 квартир в микрорайоне Первомайский.

«За прошлую неделю в Подмосковье ввели в эксплуатацию шесть жилых домов на 1567 квартир. Среди них: в Балашихе два дома на 938 квартир на улице Трубецкой и два дома на 476 квартир в микрорайоне Саввино, в Коломне — на 45 квартир в районе Подлипки, в Люберцах — на 108 квартир улице Толстова, корпус 23», – сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Кроме того, в эксплуатацию ввели 17 нежилых построек площадью 66 тысяч квадратных метров. Построить в Подмосковье планируется примерно 20 нежилых объектов общей площадью 462 тысячи квадратных метров.