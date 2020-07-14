РИАМО - 14 июл. Музей Рерихов на ВДНХ, который находится в павильоне №13 «Здравоохранение», снова открылся для посетителей, говорится в сообщении пресс-службы ВДНХ.

«Гости Главной выставки страны вновь могут посетить экспозицию филиала Государственного музея Востока на ВДНХ и познакомиться с творческим наследием Николая и Святослава Рерихов, а также осмотреть более 1500 произведений искусства Кавказа, Средней Азии, Ближнего Востока, Центральной Азии, Африки, Дальнего Востока и Юго-восточной Азии, основная часть из которых ранее нигде не выставлялась», – говорится в сообщении.

Посещение музейного комплекса возможно по сеансам. Посмотреть на экспозицию не получится лишь в понедельник – выходной день. Билеты нужно бронировать перед визитом в музей. В павильоне лучше находиться в маске и перчатках, а также соблюдать дистанцию.

Крупную выставку «Сохраняя культуру. Музей Рерихов на ВДНХ» в павильоне №13 представил государственный музей Востока. Экспозиция включает в себя 500 произведений Николая и Святослава Рерихов: живописные полотна Рерихов, произведения восточной скульптуры, тибетские иконы (танки), собранные Николаем Рерихом в период научно-художественной экспедиции в Индию и Центральную Азию. Кроме того, в павильоне №13 выставлено свыше 1500 произведений из Государственного музея Востока, которые ранее не показывались.