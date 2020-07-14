РИАМО - 14 июл. В государственном музее-заповеднике «Царицыно» в Хлебном доме открылась выставка «Фарфор в России: истоки и традиции. К 300-летию Дмитрия Виноградова», в ее рамках можно будет увидеть коллекцию чайников Дулевского фарфорового завода, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.



«Фарфор на выставке предстает как элемент придворного и частного быта. В разных залах экспозиции воссоздается атмосфера фарфоровых кабинетов, менажерий, буфетных, парадных столовых», - говорится в сообщении.



Уточняется, что большое внимание уделили периоду поиска в Европе и в России рецептов фарфоровых смесей и тому, как в более позднее время мастера интерпретировали стилистику, выработанную на заре «фарфорой эпохи».



Собственный фарфор в России начали производить в Санкт-Петербурге, на Невской порцелиновой мануфактуре, которую в 1744 году основала императрица Елизавета Петровна.



После неудачи с привлечением иностранных мастеров, дело поручили Дмитрию Виноградову. В результате десятилетних научных исследований и экспериментов он самостоятельно получил рецепт и наладил производство высококачественного фарфора.