РИАМО - 14 июл. В Подмосковье к новому учебному году планируют ввести в эксплуатацию пять школ и 10 детских садов на 5,2 тысячи мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Это пять школ на 3652 места и десять детских садов на 1590 мест. Строительство школ будет завершено в Красногорске, Балашихе, Королеве, Ленинском округе и Истре. Детские сады будут введены в эксплуатацию в Люберцах, Одинцове, Красногорске, Лыткарине, Раменском, Королеве, Ленинском округе (три сада) и в Балашихе», ─ сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

В Красногорске в новую школу в ЖК «Путилково» смогут пойти 1,1 тысячи детей. Застройщиком выступила ГК «ПИК». В Балашихе в ЖК «Центр-2» откроет двери школа на 792 места, построенная ООО «Аврора», а в Королеве в ЖК «Театральный парк» – школа на 660 мест, возведенная ГК «Гранель». В Ленинском округе в ЖК «Бутово парк 2» введут в строй школу от ГК «ПИК» на 550 мест. В Истре в ЖК «Нахабино Ясное» появится школа на 550 мест, возведенная ГК «ЛСР».

Дошкольные учреждения будут открыты в Люберцах в ЖК «Томилино Парк» на 360 мест, Одинцове в ЖК «Одинцово-1» на 60 мест, Красногорске в ЖК «Путилково» на 150 мест, Лыткарине в ЖК «Лыткарино Хит» на 120 мест, Раменском округе в ЖК «Прозоровское-Голицыно» на 140 мест, Королеве в ЖК «Театральный парк» на 80 мест, Балашихе в ЖК «Столичный» на 80 мест.

Также три детских сада возведут в Ленинском городском округе. Два детсада по 120 мест появятся в ЖК «Римский», а садик на 360 мест возведут в ЖК «Пригород лесное».