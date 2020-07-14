РИАМО - 14 июл. Министерство благоустройства Подмосковья представило актуализированный перечень планируемых к благоустройству дворов в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Губернатор поручил продолжить программу комплексного благоустройства дворовых территорий, так как она очень востребована среди жителей. На эти цели предусмотрены субсидии из регионального бюджета», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Сумма субсидии составляет 889 миллионов рублей.

В настоящий момент в регионе планируют благоустроить 726 дворовых территорий. Там появятся новые детские площадки, наружное освещение, парковки, информационные стенды, озеленение, урны и лавочки.

«Благоустройство двора – одна из приоритетных программ нацпроекта «Жилье и городская среда». Благодаря нацпроекту решаются задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для населения», – добавил Хайкин.