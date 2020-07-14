РИАМО - 14 июл. Выданы разрешения на строительство четырех фельдшерско-акушерских пунктов в деревнях Михалево и Калицино городского округа Лотошино, в селе Пирочи Коломенского округа и деревне Дровосеки Орехово-Зуевского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Завершить строительство и ввести новые ФАПы в эксплуатацию планируется до конца года», - сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

В зданиях оборудуют медицинские кабинеты для осмотра и оказания первой медицинской помощи, технические помещения. Также в зданиях пунктов предусмотрено встроенное жилье для врача с отдельным входом.

Все объекты будут построены с учетом доступности для маломобильных групп населения. Они возводятся в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджетных средств.

Появление пунктов позволит повысить уровень доступности медицинских услуг для жителей деревень и близлежащих населенных пунктов.

Всего до конца года в Подмосковье благодаря реализации нацпроекта «Здравоохранение» будут введены в строй 13 фельдшерско-акушерских пунктов.