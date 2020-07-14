РИАМО - 14 июл. Эксплуатацию аттракционов в Московской области разрешили с 15 июля, в регионе разработали специальный стандарт для организации эксплуатации аттракционов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19), говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«С 15 июля в соответствии с правилами регистрации аттракционов и разработанным стандартом организации их работы в новых условиях, могут эксплуатироваться только те аттракционы, которые прошли регистрацию в подразделениях Гостехнадзора нашего министерства и направили соответствующее уведомление о готовности к открытию и функционированию», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Разин также отметил, что перед входом на аттракцион необходима разметка, позволяющая соблюдать расстояние в 1,5 метра между посетителями.

«Загрузка аттракциона - не более 25% от пропускной способности с учетом технических требований и конструкции», - добавил министр.

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14 ИЮЛЯ

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- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 248 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 198 больных. В Москве - 613.

- За последние сутки в Московской области еще 368 человек вылечились от коронавируса. Всего за период пандемии в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 41 657 человек.

- Еще 1012 пациентов вылечились от коронавируса в Москве после прохождения соответствующего лечения. Общее число вылеченных достигло 165 966 человек.

- За минувшие сутки в Москве умерли 37 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За все время в столице зафиксировано 4205 смертельных случаев.