РИАМО - 14 июл. Жилой дом на 306 квартир с подземной парковкой будет построен по программе реновации в районе Щукино, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города Москвы.

«В районе Щукино по адресу: улица Новощукинская, владение 8, корпус 1, ведется строительство жилого дома для переселения по программе реновации. В настоящее время завершены монолитные работы, идет устройство наружных и внутренних инженерных сетей, ведется отделка квартир. Ввод дома запланирован в 2021 году», – сказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Монолитное трехсекционное здание возводится по индивидуальному проекту. Вместе с ним строится подземная парковка на 106 машино-мест. В доме будет 306 квартир с остекленными лоджиями. Из них 51 квартира будет однокомнатной. 204 квартиры будут двухкомнатными. 51 квартира будет трехкомнатной.

В процессе отделки специалисты применили систему вентилируемых фасадов с облицовкой керамогранитной плиткой. Кроме того, строители установят короба под кондиционеры и оборудуют здание автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов.

На территории жилого комплекса создали удобную среду для передвижения маломобильных групп населения. Для них в доме предусмотрены две двухкомнатные квартиры и три трехкомнатные.

На придомовой территории будет произведено благоустройство и озеленение, построят детскую площадку и организуют место для отдыха. Во дворе будут располагаться газоны и цветники, деревья и кустарники, а также парковка для 20 автомобилей.