РИАМО - 14 июл. Примерно 32 миллиона автомобилей зафиксировали на дорогах Подмосковья с 1 по 13 июля, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Зарегистрированное в июле число машин превышает аналогичный показатель за июнь на 10%. В сравнении с таким же периодом в апреле и мае количество автотранспорта на дорогах Подмосковья увеличилось почти на 30%.

«Самый загруженный день с начала года пришелся на пятницу, 10 июля, – по областным дорогам проехали более 2,6 миллиона транспортных средств – это наибольшее число автомобилей в регионе в выходной день с начала года», – говорится в сообщении.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает автолюбителей соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и не превышать скорость.