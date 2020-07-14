РИАМО - 14 июл. XVI Домодедовский сабантуй прошел в социальных сетях, завершился онлайн-сабантуй виртуальным концертом, говорится в сообщении пресс-службы Татарского национального центра Московской области.

Виртуальный татарский народный праздник открыл председатель Татарского национального центра Московской области, заслуженный работник культуры Республики Татарстан, депутат совета депутатов городского округа Домодедово Фуад Султанов.

«В условиях угрозы распространения коронавируса Сабантуй в обычном формате, как и все другие массовые мероприятия, пришлось отменить. Но и в этих сложных условиях мы решили встретиться на нашем традиционном Сабантуе заочно, с возможностью для каждого в прямом эфире включиться в праздник. Мы подготовили экскурс в историю Домодедовских сабантуев, нашли фотографии и видеозаписи прошлых лет», – сказал Султанов.

Он поздравил всех участников виртуального празднования с народным праздником, пожелав приятного времяпрепровождения. Кроме того, жителей Домодедова и гостей праздника в прямом эфире поздравила директор парка культуры и отдыха «Елочки» Юлия Смирнова.

Заместитель полпреда Республики Татарстан в РФ Эмиль Файзуллин пожелал всем здоровья, счастья и успехов, а также зачитал приветствие от президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Жителей Домодедова поздравил также глава Новошешминского района Вячеслав Козлов. В эфире праздника продемонстрировали видео о Новошешминском сабантуе, позднее были спеты песни, исполнителями которых стали артисты Ляйсан и Ильшат.

Праздник украсили поздравления и песни от народного артиста России Рената Ибрагимова, солиста Государственного академического Большого театра Марата Гали, популярной певицы татарской эстрады, артистки Казанской городской филармонии Сюмбель Билаловой, оперной певицы, лауреата международных конкурсов Марьям Фаттаховой и лауреата международных конкурсов, участницы телепроекта «Битва хоров», полуфиналистки телепроекта «Новая звезда», автора и композитора, певицы Ляйсан Мингазовой.

Свое поздравление для участников онлайн-сабантуя приготовили заслуженный мастер спорта России, четырехкратный чемпион мира по борьбе на поясах, неоднократный победитель Домодедовского сабантуя Максим Афонин, а также победитель Домодедовского и Подольского сабантуев Рустам Халилюллов.

Поздравления чередовались видеозаписями с выступлениями артистов и фоторядами с сабантуев прошлых лет. Завершился онлайн-сабантуй виртуальным концертом, на котором играли записи песен тех артистов, что ранее выступали на праздниках в Домодедове.