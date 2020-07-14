РИАМО - 14 июл. Новые открытия сделаны сотрудниками природоохранного фонда «Верховье», занимающимися обследованием территории проектируемого природного парка «Журавлиный край», говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

На территории Талдомского округа удалось найти новые места обитания черного коршуна, лугового луня и серого журавля. На берегу озера Золотая Вешка обнаружили редкую малоцветковую осоку. Заливную осоку впервые нашли в долине реки Вьюлки.

«Не менее важными находками в Сергиево-Посадском округе стали новые места обитания гадюки обыкновенной, веретеницы ломкой и редкого кулика большого улита. Веретеница обнаружена вблизи Батьковского болота, где она раньше не встречалась. Также впервые в этой локации биологи обнаружили следы рыси», – говорится в сообщении.

Природный парк «Журавлиный край», проектирование которого ведется сейчас, будет располагаться в Талдомском и Сергиево-Посадском городских округах. Парк станет самой большой природной территорией Подмосковья, находящейся под охраной. Планируется, что природный парк займет примерно 75 тысяч гектаров.