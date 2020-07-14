РИАМО - 14 июл. На заседании Мособлдумы 16 июля рассмотрят законопроект о внесении изменений в КоАП Московской области, которыми устанавливается ответственность за нарушение требований в области обращения с животными, за нарушения предусмотрят штрафы, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Предполагаются штрафы от 10 до 50 тысяч рублей.

«О необходимости защиты прав животных неоднократно говорил президент РФ, и важность этого в очередной раз была подчеркнута закреплением в Конституции РФ нормы об ответственном обращении с ними», - рассказал председатель Мособлдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов.

Он отметил, что крайне актуальным будет закрепить в подмосковном КоАПе ответственность для тех, кто не соблюдает нормы.

В Московской области насчитывается более 30 тысяч бездомных животных. Федеральный закон гласит, что их нужно отлавливать, отвозить в приют и возвращать на прежнее место обитания.

При этом недопустимо наносить животным увечья, травмы. Нельзя допускать их гибели.

В Подмосковье находится 32 приюта: один муниципальный, остальные частные. Для них также устанавливаются требования по содержанию животных, обустройству ветеринарного пункта, карантинного помещения, по кормлению, выгулу и уходу.