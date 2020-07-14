РИАМО - 14 июл. В ангаре, расположенном в селе Долматово в Домодедове, нашли тела двух мужчин с многочисленными травмами и проломами различных конечностей, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Следственный отдел по Домодедову ГСУ СК России по Московской области организовал доследственную проверку.

«По предварительным данным, погибшие приехали в указанное место для того, чтобы приобрести грузовой автомобиль для перевозки мусорных отходов», - говорится в сообщении.

Предполагается, что во время осмотра машины на мужчин упала расположенная на автомобиле гидравлическая пластина.

От полученных повреждений они скончались на месте.