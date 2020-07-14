РИАМО - 14 июл. Столичные спасатели исполнили песню «Дорогая моя столица, золотая моя Москва!» в честь 25-летия композиции, которая стала официальным гимном столицы, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.
Песня была написана во время Битвы под Москвой в 1941 году. В 1995 году ее утвердили в качестве гимна города.
Комиссия при комитете по культуре правительства Москвы проанализировала музыкальные композиции о Москве довоенных, военных и послевоенных лет и признала лучшей песню «Моя Москва» композитора Исаака Дунаевского на слова Марка Лисянского и Сергея Аграняна.
В 1941 году журналист и поэт, командир саперного взвода, младший лейтенант Марк Лисянский написал первый вариант слов песни, стихотворение было опубликовано декабрьском номере «Нового мира».
Дунаевский, в то время руководивший ансамблем песни и пляски Центрального дома культуры железнодорожников, вдохновился словами написал к ним музыку.
Для песни было мало двух строф, а музыкант не смог найти фронтовой адрес Лисянского. Композитор попросил дописать стихотворение режиссера своего ансамбля Сергея Аграняна. Тогда в тексте появились слова о 28 панфиловцах и обороне столицы.
В исполнении Зои Рождественской, которая записала песню в 1943 году, композиция получила известность.
Также ее исполняли Марк Бернес, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Людмила Зыкина.
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