РИАМО - 14 июл. Столичные спасатели исполнили песню «Дорогая моя столица, золотая моя Москва!» в честь 25-летия композиции, которая стала официальным гимном столицы, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.

«Сотрудники департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы, которые ежедневно обеспечивают безопасность населения, в честь юбилея исполнили для всех жителей мегаполиса знаменитую песню», — говорится в сообщении.

Песня была написана во время Битвы под Москвой в 1941 году. В 1995 году ее утвердили в качестве гимна города.

Комиссия при комитете по культуре правительства Москвы проанализировала музыкальные композиции о Москве довоенных, военных и послевоенных лет и признала лучшей песню «Моя Москва» композитора Исаака Дунаевского на слова Марка Лисянского и Сергея Аграняна.

В 1941 году журналист и поэт, командир саперного взвода, младший лейтенант Марк Лисянский написал первый вариант слов песни, стихотворение было опубликовано декабрьском номере «Нового мира».

Дунаевский, в то время руководивший ансамблем песни и пляски Центрального дома культуры железнодорожников, вдохновился словами написал к ним музыку.

Для песни было мало двух строф, а музыкант не смог найти фронтовой адрес Лисянского. Композитор попросил дописать стихотворение режиссера своего ансамбля Сергея Аграняна. Тогда в тексте появились слова о 28 панфиловцах и обороне столицы.

В исполнении Зои Рождественской, которая записала песню в 1943 году, композиция получила известность.

Также ее исполняли Марк Бернес, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Людмила Зыкина.