РИАМО - 14 июл. Укладку асфальта начали на подходах к строящемуся путепроводу через железную дорогу у станции Дедовск Рижского направления Московской железной дороги в Истре, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Рабочие начали укладывать асфальт на кольцевом пересечении в районе улиц Гурьянова, Ногина и Железнодорожной.

«Сейчас укладка асфальта выполнена на 20%. Строительство путепровода идет в соответствии с графиком. На объекте постоянно задействованы 70 специалистов и 20 единиц техники. Запустить рабочее движение по новому путепроводу планируется в конце августа», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Работы по строительству путепровода ведутся с ноября 2018 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Сейчас закончен монтаж пролетного строения путепровода длиной в 121 метр и весом в 655 тонн. Уже возведены четыре опоры путепровода, переустроены инженерные коммуникации ОАО «РЖД», и построена вторая подпорная стена. Специалисты устанавливают шумозащитные экраны и переустраивают работу сетей водопровода, линий электроснабжения и ливневой канализации.

Двухполосный путепровод длиной 130 метров будет входить в состав транспортной развязки с кольцевым пересечением в одном уровне в районе улиц Гурьянова, Ногина и Железнодорожная. Новая дорога будет иметь протяженность 2,2 километра и сможет пропускать около 14 тысяч машин в сутки со скоростью движения 70 километров в час.

Введение в эксплуатацию нового путепровода и ликвидация железнодорожного переезда помогут организовать бесперебойное и безопасное движение транспорта между частями города. Жители Дедовска смогут сэкономить в пути от 30 минут до 1,5 часов каждый день.