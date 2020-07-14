РИАМО - 14 июл. Образовательный центр «Сириус» при поддержке министерства науки и высшего образования России запускает всероссийскую программу «Сириус.Лето: начни свой проект», который направлен на вовлечение молодых талантов в работу над актуальными задачами российской науки, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Координатором мероприятия «Сириус.Лето: начни свой проект» на территории Московской области является региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Московской области в структуре областной гимназии имени Е.М. Примакова», — говорится в сообщении.

Поучаствовать в программе могут ученики 8-11 классов, старшекурсники и компании-партнеры центра. Регистрация участников продлится до 1 августа.

Для ребят — это возможность найти наставника, определиться с будущей профессией, подготовить проект для участия в российских и международных конкурсах.

Определиться с тем, над каким проектом работать, школьники смогут до 31 августа, а студенты – до 1 августа. Молодые люди будут работать над проектами в течение всего следующего учебного года.