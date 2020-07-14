РИАМО - 14 июл. Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Московского областного УФАС России включить ООО «Архитектурная студия» в реестр недобросовестных поставщиков после обращения администрации Пушкинского округа, говорится в сообщении пресс-службы управления ФАС России по Московской области.

«Управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Архитектурная студия» — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», - говорится в сообщении.

Ранее в Московское областное УФАС России обратились из администрации Пушкинского округа. ООО «Архитектурная студия» отказалось исполнять работы по контракту по сносу переселенных аварийных жилых домов.