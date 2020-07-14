РИАМО - 14 июл. С конца марта по июль адресную социальную помощь в Воскресенске получали самые незащищенные слои населения: многодетные семьи, одинокие люди, инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица старше 60 лет и семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Всего за это время было роздано 4,9 тысячи продуктовых, 337 медицинских, 93 бытовых набора и 62 набора со средствами личной гигиены. Кроме этого, воскресенские медицинские учреждения во время пандемии получили более 700 килограммов свежих овощей, чайные наборы и обеды для врачей и среднего медицинского персонала», — говорится в сообщении.

В настоящее время на территории городского округа Воскресенск проходят благотворительные акции, одна из которых организована местным отделением Российского красного креста. В ходе этой акции адресную помощь в виде 600 наборов получат малообеспеченные семьи и те, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

Администрация округа поблагодарила всех неравнодушных жителей Воскресенска, которые в сложное время пандемии оказывают помощь и поддержку нуждающимся, поддерживают веру в лучшее и вселяют оптимизм.

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