РИАМО - 14 июл. В Госдуме в первом чтении приняли законопроект, согласно которому отчуждение территорий России или призыв к этому приравниваются к экстремизму, сообщает Федеральное агентство новостей.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что этот проект стал первым после вступления в силу поправок в Конституцию.
По его мнению, законопроект будет помогать защищать целостность России и государственного суверенитета. Володин добавил, что недопустимо призывать к отделению любой части России от страны.
Закон могут принять до конца весенней сессии. Правительство России поддержало эту инициативу.
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