РИАМО - 14 июл. В Госдуме в первом чтении приняли законопроект, согласно которому отчуждение территорий России или призыв к этому приравниваются к экстремизму, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Инициаторами стали сенатор Андрей Клишас и член Госдумы Павел Крашенинников. Данный документ направлен на реализацию принятых поправок к Конституции РФ», — говорится в материале.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что этот проект стал первым после вступления в силу поправок в Конституцию.

По его мнению, законопроект будет помогать защищать целостность России и государственного суверенитета. Володин добавил, что недопустимо призывать к отделению любой части России от страны.

Закон могут принять до конца весенней сессии. Правительство России поддержало эту инициативу.