РИАМО - 14 июл. Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что в столице пациентку отказались госпитализировать из-за того, что она приехала не на машине скорой помощи, запретов на госпитализацию пациентов, которые приехали сами, в медицинских учреждениях нет, сообщается на сайте ведомства.

Ранее СМИ сообщили об отказе госпитализировать жительницу столицы, так как она приехала не на скорой. В департаменте здравоохранения столицы отметили, что до поступления в Боткинскую больницу пациентка обращалась за помощью в поликлинику.

«При обращении в поликлинику без предварительной записи к специалисту пациент направляется в порядке живой очереди к дежурному врачу. Если врач видит необходимость в консультации узкого специалиста, он дает пациенту соответствующее направление. Показаний для направления к врачу-оториноларингологу на момент осмотра пациентки не установлено», - говорится в сообщении.

Нарушения оказания помощи пациентке не выявлено. Ей назначили лечение в соответствии с ее заболеванием. С жалобами на неэффективность лечения женщина в поликлинику не обращалась. Повторный прием назначен на этой неделе.

«О том, что пациентку не приняли в больницу из-за того, что она обратилась за помощью самостоятельно, а не поступила по скорой, абсолютно не соответствует действительности. Запретов на госпитализацию пациентов, которые приехали сами, в медицинских учреждениях нет», - отмечается в сообщении.

При обращении в приемное отделение Боткинской больницы женщину осмотрел ЛОР-врач, установили диагноз и предложили госпитализацию.

Однако пациентка от госпитализации отказалась, подписав соответствующие бумаги. После чего ей выданы рекомендации для лечения в амбулаторных условиях.