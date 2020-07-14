РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 июл. В подмосковных Котельниках на территории спорткомплекса «Дружба» произошел обрыв кабеля, в результате обгорело дерево, сообщил «РИАМО в Люберцах» руководитель ЕДДС округа Роман Медведев.

Инцидент произошел вечером во вторник. В Котельниках прошел сильный ливень с грозой.

«В спорткомплексе «Дружба» Котельников произошел обрыв высоковольтного кабеля. При падении он задел дерево, были искры, дерево обгорело», - сказал Медведев.

Он добавил, что на место выезжали пожарные и сотрудники МОЭСК.