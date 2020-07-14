РИАМО - 14 июл. В ближайшие дни Россия собирается возобновить транспортное сообщение с республикой Беларусь, сообщает kp.ru.

«Мы поднимали данную тему. Российская сторона проводит мониторинг ситуации, исходит из своей эпидемиологической обстановки на фоне пандемии коронавируса», — сказал белорусский премьер-министр Роман Головченко после встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным.

Он добавил, что пока точных дат назвать не могут, нужно дождаться официального разрешения.

Ранее Минтранс России, оперативный штаб по предупреждению распространения Covid-19 в России, Росавиация и ПАО «Аэрофлот» договорились открыть международное авиасообщение в два этапа. Сначала Роспотребнадзор должен разработать критерии оценки эпидемической ситуации в зарубежных странах.

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Текстовая трансляция

14 ИЮЛЯ

- Главные новости дня в карточках

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 248 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 198 больных. В Москве - 613.

- За последние сутки в Московской области еще 368 человек вылечились от коронавируса. Всего за период пандемии в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 41 657 человек.

- Еще 1012 пациентов вылечились от коронавируса в Москве после прохождения соответствующего лечения. Общее число вылеченных достигло 165 966 человек.

- За минувшие сутки в Москве умерли 37 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За все время в столице зафиксировано 4205 смертельных случаев.