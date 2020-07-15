РИАМО – 15 июл. Со среды в Подмосковье в рамках очередного этапа снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, разрешается работа социальных учреждений в полном объеме, соответствующее постановление ранее подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

К обычной работе смогут вернуться временно закрытые учреждения и организации, где были установлены сменный режим работы по 2 недели или временная изоляция.

Ранее Воробьев вручил региональные награды специалистам сферы социальной защиты населения Московской области за сложную и ответственную работу в период пандемии коронавируса. Губернатор поблагодарил их за работу и отметил, что на соцработников, как и на врачей, легла основная нагрузка.

Во время пандемии коронавируса социальные работники в Подмосковье обзвонили более 2,5 миллионов человек. Более 80 тысяч пожилых жителей и свыше 115 тысяч семей обеспечили средствами личной гигиены и продуктами питания. Четыре тысячи человек получили психологическую поддержку.

В Подмосковье 154 учреждения соцобслуживания. Услуги в этих организациях получают около 200 тысяч жителей региона.

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Текстовая трансляция

14 ИЮЛЯ

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- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 248 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 198 больных. В Москве - 613.

- За последние сутки в Московской области еще 368 человек вылечились от коронавируса. Всего за период пандемии в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 41 657 человек.

- Еще 1012 пациентов вылечились от коронавируса в Москве после прохождения соответствующего лечения. Общее число вылеченных достигло 165 966 человек.

- За минувшие сутки в Москве умерли 37 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За все время в столице зафиксировано 4205 смертельных случаев.