РИАМО - 14 июл. В Богородском городском округе 37-летнего жителя Черноголовки признали виновным в вандализме, мужчина осквернил обелиск в честь Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«Собранные следственным отделом по городу Ногинску ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговору 37-летнему местному жителю Илье Новикову. Он признан виновным в совершении вандализма», — говорится в материале.

В конце мая мужчина из хулиганских побуждений повредил обелиск и венок в виде звезды, после этого он раскидал цветы у памятника.

На допросе злоумышленник признал вину и объяснил, что совершил преступление из-за ссоры с девушкой.

В ходе расследования дела сотрудники СК осмотрели место преступления, допросили ряд свидетелей. Также по делу были назначены судебно-медицинская и психиатрическая экспертизы.

По приговору суда вандал заплатит штраф.