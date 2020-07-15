РИАМО – 15 июл. Со среды в Подмосковье снимают ограничения по работе культурных организаций, которые ранее вводились из-за пандемии коронавируса, соответствующее постановление ранее подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Снимаются ограничения, кроме проведения культурно-массовых мероприятий, спектаклей в закрытых помещениях, кинопоказов.

Чтобы возобновить работу без ограничений, культурному учреждению нужно направить уведомление в орган местного самоуправления или в региональное министерство культуры.

Ограничения работы учреждений культуры были введены из-за пандемии коронавируса.

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14 ИЮЛЯ

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- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 248 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 198 больных. В Москве - 613.

- За последние сутки в Московской области еще 368 человек вылечились от коронавируса. Всего за период пандемии в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 41 657 человек.

- Еще 1012 пациентов вылечились от коронавируса в Москве после прохождения соответствующего лечения. Общее число вылеченных достигло 165 966 человек.

- За минувшие сутки в Москве умерли 37 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За все время в столице зафиксировано 4205 смертельных случаев.