РИАМО – 15 июл. В Подмосковье со среды могут возобновить работу детские стационарные и школьные лагеря, соответствующее постановление ранее подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Летние лагеря должны будут соблюдать меры санитарной защиты против коронавируса.
Лагеря могут возобновить работу после направления уведомления о готовности к открытию. В уведомлении также должна быть информация о соблюдении стандарта по недопуску распространения Covid-19.
В Подмосковье будут постоянно проводить мониторинг условий отдыха детей. Если будут выявлены нарушения, материалы об этом направят главному государственному санитарному врачу Московской области.
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14 ИЮЛЯ
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- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 248 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 198 больных. В Москве - 613.
- За последние сутки в Московской области еще 368 человек вылечились от коронавируса. Всего за период пандемии в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 41 657 человек.
- Еще 1012 пациентов вылечились от коронавируса в Москве после прохождения соответствующего лечения. Общее число вылеченных достигло 165 966 человек.
- За минувшие сутки в Москве умерли 37 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За все время в столице зафиксировано 4205 смертельных случаев.
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