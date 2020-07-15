РИАМО – 15 июл. В Подмосковье со среды могут возобновить работу детские стационарные и школьные лагеря, соответствующее постановление ранее подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Летние лагеря должны будут соблюдать меры санитарной защиты против коронавируса.

Лагеря могут возобновить работу после направления уведомления о готовности к открытию. В уведомлении также должна быть информация о соблюдении стандарта по недопуску распространения Covid-19.

В Подмосковье будут постоянно проводить мониторинг условий отдыха детей. Если будут выявлены нарушения, материалы об этом направят главному государственному санитарному врачу Московской области.

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14 ИЮЛЯ

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- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 248 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 198 больных. В Москве - 613.

- За последние сутки в Московской области еще 368 человек вылечились от коронавируса. Всего за период пандемии в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 41 657 человек.

- Еще 1012 пациентов вылечились от коронавируса в Москве после прохождения соответствующего лечения. Общее число вылеченных достигло 165 966 человек.

- За минувшие сутки в Москве умерли 37 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За все время в столице зафиксировано 4205 смертельных случаев.