РИАМО - 14 июл. В ходе тушения пожара в доме 12 в 6-м Новоподмосковном переулке были спасены два человека, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную смену в 17:05. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место.

«В одной из квартир на 14 этаже 14-этажного жилого дома произошло возгорание личных вещей и мебели», — говорится в материале.

В 17:36 пожар на площади 15 квадратных метров ликвидировали.

Сведений о пострадавших во время происшествия не поступало.