РИАМО – 15 июл. В Московской области со среды могут возобновить работу летние кинотеатры в парках, соответствующее постановление ранее подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

Работа кинотеатров в Подмосковье была приостановлена из-за пандемии коронавируса. Ранее в регионе разрешили работу автокинотеатров на парковках торговых центров.

В рамках проекта «Кинопаркинг» показывают премьеры российского кинопроката и картины прошлых лет, в числе которых и зарубежные ленты.

На фоне улучшения ситуации с коронавирусом в Подмосковье постепенно отменяют введенные ранее ограничения. Так, парки региона открылись еще в конце мая.

В рамках следующего этапа с 25 июля в Подмосковье разрешат работу кафе и ресторанов. Ранее в регионе уже возобновили работу летние веранды.

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14 ИЮЛЯ

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- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 248 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 198 больных. В Москве - 613.

- За последние сутки в Московской области еще 368 человек вылечились от коронавируса. Всего за период пандемии в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 41 657 человек.

- Еще 1012 пациентов вылечились от коронавируса в Москве после прохождения соответствующего лечения. Общее число вылеченных достигло 165 966 человек.

- За минувшие сутки в Москве умерли 37 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За все время в столице зафиксировано 4205 смертельных случаев.