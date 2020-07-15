РИАМО - 15 июл. В Московской области со среды жители смогут посещать аттракционы и пляжи, соответствующее постановление ранее подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

Ранее губернатор отметил, что каждый, кто идет на пляж с семьей, должен быть предельно аккуратным, несмотря на заметное улучшение ситуации с коронавирусом в регионе.

В регионе разработали стандарт эксплуатации аттракционов. Так, в Подмосковье могут эксплуатироваться только те аттракционы, которые прошли регистрацию в подразделениях Гостехнадзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Кроме того, организациям, которые обеспечивают работу аттракционов, нужно направить уведомление о готовности к открытию и работе.

Перед входом на аттракцион должна быть разметка для соблюдения социальной дистанции. Загрузка аттракциона не должна превышать 25%. В четырехместной кабине аттракциона не должно быть больше двух человек, в двухместной – не больше одного.

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14 ИЮЛЯ

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- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 248 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 198 больных. В Москве - 613.

- За последние сутки в Московской области еще 368 человек вылечились от коронавируса. Всего за период пандемии в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 41 657 человек.

- Еще 1012 пациентов вылечились от коронавируса в Москве после прохождения соответствующего лечения. Общее число вылеченных достигло 165 966 человек.

- За минувшие сутки в Москве умерли 37 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За все время в столице зафиксировано 4205 смертельных случаев.