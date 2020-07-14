РИАМО - 14 июл. В Ленинском округе к началу учебного года отремонтируют 19 школ и детских садов, также благоустроят территорию учреждений, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Все детские учреждения будут приведены в полную готовность к началу учебного года, чтобы сделать пребывание детей комфортным и безопасным», — сказал глава округа Алексей Спасский.

Уже отремонтировали и благоустроили шесть детсадов и школу в Лопатине. В трех учебных учреждениях закончат работы в июле, в девяти — в августе. Ремонт проходит по графику. Вопрос находится на личном контроле главы округа.

Межведомственная комиссия по оценке готовности образовательных организаций к новому учебному году уже начала работу. Она проверит техническое состояние зданий, укомплектованность учебниками и оборудованием, безопасность и санитарно-гигиенические условия. Комиссия проконтролирует 67 образовательных организаций Ленинского округа, 58 из которых – муниципальные.