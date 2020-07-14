РИАМО - 14 июл. В Московской области пройдут дожди, которые окажутся интенсивнее, чем в субтропиках, за сутки может выпасть более 40 миллиметров осадков, сообщается на сайте «Метеовести».

Июнь в Подмосковье побил рекорд по осадкам, в июле тоже может выпасть рекордное количество осадков. Реки региона переполнены и выходят из берегов.

«Но, конечно, никакой магии здесь нет. Во-первых, из-за глобального потепления увеличивается влажность воздушных масс. Во-вторых, на климат влияет огромный мегаполис. Промышленные предприятия, транспортная сеть и инфраструктура Москвы выделяют огромное количество тепла», — говорится в материале.

Из-за выделяемого тепла усиливаются потоки, которые формируют дождевые облака, на 20-30%, из-за чего облака переносят намного больше осадков.

Месячная норма осадков в июле составлет около 90 миллиметров