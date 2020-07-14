РИАМО - 14 июл. С 14 июля по 19 августа в Москве от станции «Саларьево» до станции «Коммунарка» Сокольнической линии метро будут курсировать компенсационные автобусы, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«По будням маршрут КМ будет работать с 23:00, в выходные, понедельники и в полные дни закрытий — с 5:30», — говорится в материале.

В дни полного закрытия станций «красной» ветки будут курсировать автобусы: №876к – до станции метро «Саларьево» и №878к – до станции метро «Теплый Стан».

В дни закрытия также будет увеличено число автобусов по маршрутам от станции метро «Коммунарка» до станции метро «Теплый Стан». По будням будут ездить автобусы №895к, а по выходным - №882 и №895к.

Сотрудники «Мосгортранса» во время закрытия участка линии метро будут находится на станциях и помогать жителям сориентироваться.

С 14 июля по 20 августа станции метро «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» Сокольнической линии в выходные дни и некоторые понедельники будут полностью закрыты, а в другие дни будут работать до 23:00.