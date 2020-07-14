РИАМО - 14 июл. В городском округе Шатура создадут индустриальный парк «Новосидориха», данный проект предусматривает создание мебельного кластера на участке площадью 71,9 гектара, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Начало строительства запланировано на второй квартал 2021 года. На территории индустриального парка будет создана вся инфраструктура для деятельности малого и среднего бизнеса. Объем инвестиций в проект составит более 850 миллионов рублей.

«Министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья окажет помощь управляющей компании парка в привлечении инвесторов-резидентов. Кроме того, мы сопровождаем проект на всех стадиях создания инженерной и транспортной инфраструктуры», - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Она отметила, что в «Новосидорихе» рабочими местами будет обеспечено более 1300 человек.