РИАМО - 14 июл. В рамках выполнения эпизоотического мониторинга специалистами государственной ветеринарной службы Минсельхозпрода Московской области отобрано более 50 проб биоматериала для проведения исследований болезней лошадей, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Они направлены для проведения исследований в Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию.

«На территории Подмосковья расположено 110 объектов, занимающихся содержанием, разведением и выращиванием лошадей. На некоторых из них организованы конноспортивные комплексы. Суммарная мощность данных объектов достигает более 11 тысяч голов», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Ветврачи проводят диагностические исследования сыворотки крови лошадей на инфекционные заболевания в профилактических целях. В целях предупреждения и ликвидации болезней животных ветеринарными специалистами проводится комплекс диагностических исследований, ветеринарно-профилактических, лечебных, противоэпизоотических мероприятий.

Из диагностических исследований проводится отбор проб биоматериала с последующими лабораторными исследованиями для своевременного выявления и ликвидации болезней лошадей.

«Чтобы прогнозировать состояние лошадей на объектах разведения и выращивания, разработаны и утверждены планы-графики отбора проб от заноса из иностранных государств и распространения болезней животных на территории региона. Всего за текущий год для проведения исследований планируется провести отбор около 100 проб», - добавил Разин.