РИАМО - 14 июл. Личный фотограф певицы Аллы Пугачевой Роман Родин опубликовал архивное фото артистки перед выступлением, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В день фотографа моя съемка скрытой камерой Аллы Пугачевой. Дело было в Питере в БКЗ «Октябрьский»! 90-е годы прошлого столетия! Звучит, как мезозойская эра!» — написал Родин в Instagram-аккаунте.

На фото Пугачева сидит перед зеркалом в гримерке, держит тушь и смотрит вдаль. Родин снимает певицу сзади через зеркало.

Поклонники восторженно отреагировали на снимок Пугачевой.

Кроме снимка Примадонны в аккаунте Родина есть фотографии ее бывшего мужа Филиппа Киркорова, певицы Ирины Аллегровой, участников кабаре-дуэта «Академия» Лолиты и Александра Цекало и других.