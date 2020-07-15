РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 июл. В Домодедове в среду состоится день открытых дверей по профилактике абортов, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«В среду в конференц-зале женской консультации состоится день открытых дверей по профилактике абортов. В рамках акции «Подари мне жизнь» организованы выступления специалистов Домодедовской центральной городской больницы», - говорится в сообщении.

В рамках мероприятия выступят врач-гинеколог Наталья Данилова, юрист Павел Аниловский и медицинский психолог Антон Пехов.

Мероприятие начнется в 13:00 по адресу: город Домодедово, улица 25 лет Октября, дом №10. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется.