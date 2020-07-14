РИАМО - 14 июл. На Луховицы и Зарайск обрушились шквалистый ветер и ливни, за грядущую ночь там может выпасть более 25% месячной нормы осадков, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В районе Луховиц, Зарайска очень сильный дождь, шквалистый ветер до 24 метров в секунду. Мы прогнозировали это, там выпадет до 20-25 миллиметров. Месячная норма - около 90 миллиметров», - сказала Позднякова.

Она добавила, что ливень и ветер будут в этом районе всю ночь, вплоть до 06:00 15 июля.

Через Московский регион проходит крупный южный циклон. Ожидаются сильный дождь, грозы, шквалистый ветер. 14-16 июля может выпасть свыше 60% месячной нормы осадков. В районе рек ожидаются паводки.