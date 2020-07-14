РИАМО - 14 июл. Крупные электросетевые компании «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» во вторник перешли на режим повышенной готовности из-за прохождения крупного южного циклона через Московский регион, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

В эти дни ожидаются неблагоприятные погодные условия – сильный дождь (количество осадков 15-49 милиметров), местами грозы, ветер с порывами до 20 метров в секунду. С 14 по16 июля ожидается выпадение более чем 60% месячной нормы осадков. А с 14 по 17 июля в районе рек ожидается паводок с ростом уровня воды до 2 метров, возможны подтопления низко расположенных участков и строений, падение деревьев и в следствии обрывы линий электропередач.

«Энергетики в сложившейся эпидемиологической ситуации продолжают обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей. В связи с неблагоприятными погодными условиями, усилением ветра с порывами до 20 метров в секунду, энергетики переведены в режим повышенной готовности. Более 700 аварийно-восстановительных бригад готовы оперативно устранять нарушения в электроснабжении», - отметила министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В оперативной готовности «Россети Московский регион» находятся 443 бригады (2 291 человека) и 2 726 единиц спецтехники, включая резервные источники питания - 121 передвижную электростанцию (ПЭС) общей мощностью 35 071 киловатт. При возникновении технологических нарушений при помощи ПЭС энергетики оперативно подадут электроэнергию на социально значимые и жизненно важные объекты региона на период проведения ремонтно-восстановительных работ.

В целях ликвидации чрезвычайных ситуаций в филиалах АО «Мособлэнерго» сформированы 215 аварийно-восстановительных бригад, 796 единиц спецтехники, включая 65 передвижных дизельных электростанций. Ведется постоянный контроль работы оборудования подстанций и внеочередные осмотры участков воздушных линий.

Для населения круглосуточно работает «Светлая линия» 8-800-700-40-70 (звонок бесплатный). Обо всех аварийных отключениях необходимо сообщать, позвонив в единую диспетчерскую службу своего муниципалитета (ЕДДС ОМСУ).