РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июл. В подмосковном Подольске в микрорайоне Львовский полицейские разыскивают 16-летнюю девочку, пропавшую сутки назад, сообщается в группе «УМВД России по городскому округу Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Полицейские УМВД России по Подольску разыскивают Анну Ушакову 2003 года рождения, проживающую в микрорайоне Львовский на улице Магистральная, которая 13 июля 2020 года ушла из дома и до настоящего момента не вернулась», - говорится в сообщении.

Пропавшей на вид 15-16 лет, славянской внешности, плотного телосложения, рост около 167 сантиметров, волосы темно-русые средней длины прямые, глаза зеленые. В носу пирсинг, сбоку колечко.

На подростке были черные джинсы и белые кроссовки. Ранее она уже пропадала с 14 по 18 июня, ее нашли живой.

Всех лиц, располагающих информацией о подростке, просят обращаться по телефонам дежурной части УМВД России по Подольску 8 (496) 763-02-63, 8 (496) 763-02-71. Также в дежурную часть Львовского отдела полиции 8 (496) 760-78-24 или по телефону 112.