РИАМО - 14 июл. На улицах столицы вечером во вторник образовались сильные пробки, загруженность дорог оценивается в девять баллов из десяти возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Сильно затруднено движение на Садовом и Третьем транспортном кольце. Стоит центр Москвы. Пробки есть на набережных Москвы-реки, Водоотводного канала, реки Яузы, на улицах Новый Арбат, Тверская, Лубянка и Моховая, а также многих других.

Кроме того, пробки есть на северо-западе, западе и юго-востоке МКАД, Дмитровском и Варшавском шоссе, Ломоносовском проспекте и СВХ.

К 20 часам ожидается снижение загруженности дорог до шести баллов, к 21 часу – до четырех баллов.