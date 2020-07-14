РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июл. В подмосковном Подольске обследовали места возможных подтоплений из-за опасности дождевого паводка, жителей просят оперативно сообщать обо всех осложнениях обстановки, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

МЧС предупредило о неблагоприятных погодных условиях и опасности дождевого паводка в ближайшие дни. Уровень воды в реках Московского региона, особенно в западной части, может подняться на 1-2 метра. По информации синоптиков, в ближайшие дни на территории Подмосковья ожидается дождь, местами сильный, а также гроза, ветер северный 5-10 метров в секунду, местами порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.

«Обследованы места возможных подтоплений в Матвеевском, Быкове, Бородине, на улицах Генерала Смирнова, Циолковского, проспекте Юных Ленинцев. Очищены водопропускные системы гидротехнических сооружений. МУП «Водоканал», обслуживающий основную городскую плотину на Пахре, провело дополнительные работы по расчистке верхнего бьефа», - отметил Пестов.

Он добавил, что для своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с непогодой, в Подольске ведут мониторинг обстановки. Экстренные службы, специальная техника готовы к усиленному режиму работы.

Глава напомнил, что Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) круглосуточно принимает звонки по телефону: 8 (496) 755-57-98. Он попросил председателей СНТ, старост сельских населенных пунктов, жителей округа оперативно сообщать обо всех осложнениях обстановки в связи с ожидающимися затяжными дождями по телефону ЕДДС либо по номеру 112, а также сообщением в direct.