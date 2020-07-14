РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 июл. В микрорайоне Белая Дача подмосковных Котельниках необходимо на детской площадке покрасить скамейки, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

Депутат совета депутатов городского округа Котельники Михаил Набокин провел рейд по детским площадкам в микрорайоне Белая дача на наличие повреждений и жалоб со стороны местных жителей в рамках контроля качества реализации федерального проекта «Городская среда».

«На детской площадке во дворе 13 дома следует произвести окрашивание скамеек, в песочнице обновить песок. Ряд компонентов конструкций площадки повреждены и требуют ремонта», - говорится в сообщении.

Во дворе у домов 20, 21 претензий и жалоб жителей нет. У домов 12, 14А на 2-м Покровском, отсутствует один сегмент конструкции игрового детского комплекса. Все выявленные нарушения были переданы в профильные службы муниципалитета.