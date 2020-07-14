РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июл. В Подольске задержали 41-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве двух мужчин в подъезде дома, сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Московской области.

По предварительным данным следствия, 14 июля на лестнице в подъезде многоквартирного дома в Подольске обнаружили тела двух мужчин 53 и 41 лет с ножевыми ранениями в области шеи и спины.

«В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий удалось установить и задержать подозреваемого в совершенном преступлении. Им оказался 41-летний местный житель. На допросе у следователя он сообщил, что совершил преступление в ходе ссоры с погибшими. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение, и решен вопрос об избрании меры пресечения», - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли нож. Назначены две судебно-медицинские экспертизы, планируется назначение генетической экспертизы. Помимо этого, проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.