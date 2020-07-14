РИАМО - 14 июл. Павильон «Росатома» на ВДНХ планируют ввести в эксплуатацию в августе следующего года, он строится на месте бывшего павильона №19 – типового здания из алюминия и стекла, находившегося в плохом техническом состоянии, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Мы продолжаем развитие ВДНХ. За последние годы здесь реставрировано более 20 объектов культурного наследия, открыто 13 музеев», - отметил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения строящегося павильона.

Раньше на этом участке, где идет строительство павильона располагались секции «Таджикская ССР» и «Татарская АССР». В 1967 году на их месте построили павильон «Механизация и электрификация сельского хозяйства».

В 90-е годы в павильоне разместился информационно-выставочный центр МЧС России, в нем проводились выставки спасательного оборудования и семинары, посвященные работе службы спасения. Часть здания сдавалась в аренду под торговые и офисные помещения.

Новый этап развития этой территории в центральной части Выставки связан с созданием музея атомной энергии ГК «Росатом».

Концепция будущего музея заключается в том, чтобы показать историю и современные достижения отечественной атомной энергетики как высоко-технологичной и безопасной отрасли, которая вносит большой вклад в экономическое развитие страны. Посетители смогут ближе познакомиться с атомным проектом СССР, посмотреть инсталляции «токамак», «ядерный реактор» и другие интересные экспонаты.

Строительство павильона началось в 2018 году. Современный выставочный комплекс возводится в формате science center и предназначен как для широкой аудитории, так и для профессионалов, занимающихся вопросами использования атомной энергии.