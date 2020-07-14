РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 июл. Жительница Люберец Анна Парпеева стала лауреатом II степени международного проекта музыкальных и танцевальных жанров «Ты можешь!», который проходил в режиме онлайн, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Девушка учится в детской музыкальной школе №2 городского округа Люберцы. Люберчанка выступала в номинации «Вокально творчество».

«Поздравляем Анну и ее преподавателя Татьяну Лощенову и желаем новых побед!» - говорится в сообщении.